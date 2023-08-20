قيادة القوات البرية تعقد مؤتمرها الخاص بخطة تأمين الحماية للزيارة الأربعينية

عقدت قيادة القوات البرية , اليوم الاحد,المؤتمر الخاص بخطة تأمين الحماية للزيارة الأربعينية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها : بحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية،عقدت قيادة القوات البرية المؤتمر الخاص لمناقشة خطة تأمين الحماية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) جرى خلاله عرض إيجاز قدم من قبل قائد الفرقة التاسعة عن الخطة الخاصة بتأمين الزيارة وتوزيع المهام الخاصة بمحور وزارة الدفاع المتمثلة بقيادة القوات البرية وكافة المديريات ذات الصلة كل ضمن اختصاصه"

وفي نهاية المؤتمر وجه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية جملة من التوجيهات الخاصة بإنجاح الخطة.