مستشار السوداني يكشف عن صولة مرتقبة ستطال كبار الفاسدين في الدولة

كشف سبهان ملا جياد المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن صولة مرتقبة ستطال كبار الفاسدين في الدولة.

وقال جياد في بيان له :" ان عمل النزاهة تركز على صغار ومتوسطي الفاسدين لكن طبيعة العمل القضائي ينشد الوقوف امام المحكمة والادلاء بالاعترافات والجهات التي تقف خلف الفساد والمفسدين لأنه بالتالي صغار الفاسدين يأتون بالمتوسط والاخير بالاعتراف على الحيتان الكبيرة المغطاة بكثير من التمويه".

واضاف جياد :" سنشهد في الايام القادمة الاطاحة بفاسدين كبار لأن هناك جدية في توجه السوداني وهذا من اولويات برنامجه الحكومي وبموافقة جميع الكتل السياسية".

وأشار الى" ان الكتل السياسية ستتبرأ من الفاسدين المحسوبين عليها تجنبا لاي احراج قد تجدهم وراء افعالهم هذه".