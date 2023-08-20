وزارة الداخلية تعلن عن تشكيل لجنة لمنع التجاوز على الأراضي واستملاكها بطرق غير قانونية

اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة لمنع التجاوز على الأراضي واستملاكها بطرق غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه "تماشيا مع اهتمام المرجعية الدينية العليا، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام القوات المسلحة وبعد ورود العديد من الطلبات والمناشدات والشكاوى من قبل المواطنين، شرعت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للوقوف على الشكاوى ومنع التجاوزات الحاصلة على الأراضي واستملاكها بشكل غير قانوني".

وأضافت، أنه "سيتم تقديم كل من يحاول التجاوز على الحقوق العامة والخاصة الى العدالة لينال جزاءه العادل".