القبض على أحد المطلوبين بتهمة "الارهاب" في سيطرة الشهداء شمال الحلة

اعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم السبت عن القبض على أحد المطلوبين بتهمة "الارهاب" وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في سيطرة الشهداء (الآثار سابقاً) شمال مدينة الحلة .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " أن عملية القبض تمت من خلال جهود المفارز الأمنية المشتركة العاملة بالسيطرة في تفتيش وتدقيق أسماء الوافدين الى المحافظة والمارين عبرها من المحافظات الاخرى مع الحاسبات الأمنية الموجودة داخل السيطرة، مؤكدة إتخاذ الإجراءات الضرورية بحق المتهم تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب .

واضاف هناك تكثيف للجهود الامنية ضمن سيطرات المحافظة الرئيسة لتعزيز اجراءات الامن