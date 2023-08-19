مفوضية الانتخابات تعلن إحصائية محدثة بعدد المرشحين والناخبين

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إحصائية محدثة ، بعدد المرشحين والناخبين للانتخابات المحلية.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان صوتي انه "بلغ عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات لغاية اليوم السبت 348 مرشحاً" ، أما عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم لغاية يوم أمس فقد بلغ 942.406 ناخبين بينهم 3331 نازحا، فيما بلغ عدد الناخبين من مواليد 2005 المسجلين الجدد 99.308 ناخبين .

وأوضحت الغلاي أن قرار المفوضية بتمديد عملية تحديث سجل الناخبين لمدة ٥ أيام ادى إلى تسجيل 70.007 ناخبين جدد خلال الثلاثة ايام الماضية