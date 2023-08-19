المندلاوي يؤكد ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي في بغداد والمحافظات وفق تخصيصات الموازنة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، على ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي في بغداد والمحافظات وفق ما تم تخصيصه في الموازنة.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان أن" المندلاوي أجرى جولة ميدانية جديدة في جانب الكرخ وتحديداً في منطقة كفاءات السيدية، رافقه فيها محافظ بغداد محمد جابر العطا، ومدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي".

واطلع المندلاوي خلال جولته على" مراحل سير العمل في المنطقة"، مبيناً، أن" عملية إكساء الطرقات واستكمال تأهيل شبكات الصرف الصحي، وتطوير خدمات البنى التحتية لكفاءات السيدية مستمرة، خصوصاً مع إطلاق التخصيصات المالية في الموازنة للارتقاء بالواقع الخدمي في بغداد وباقي محافظات بلدنا العزيز".

وأضاف البيان، أن" المندلاوي التقى بأهالي منطقة كفاءات السيدية للاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، ووعد بإيصالها إلى الجهات المعنية بما يضمن تنفيذها"، فيما أكد، أنه" جرى الاتفاق على تخصيص قطعة أرض في المنطقة لبناء مدرسة، وأن التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية المختصة لغرض توفير كل ما تحتاجه المنطقة من خدمات".