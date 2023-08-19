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الخارجية: سمات دخول مجانية لمواطني هذه الدول للزيارة الاربعينية


أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن العراق منح مواطني باكستان ولبنان وأفغانستان واليمن سمات دخول مجانية لزيارة الأربعينية.

وقال الصحاف في بيان إن" بعثاتنا ستمنح الزوار من باكستان ولبنان وأفغانستان واليمن، سمات الدخول لزيارة الأربعينية مجانا وعبر أي بعثة عراقية"، لافتا، إلى أن" الزائرين من باكستان يمنحون السمة عبر سفارتنا في إسلام آباد وبشكل مجاني".

وأضاف، أن" بعثاتنا في طهران وكرمنشاه والأهواز ستمنح السمات للزائرين من باكستان وأفغانستان بشكل مجاني"، مؤكدا، أن" بعثاتنا في الهند (دلهي و مومباي) ستمنح الزائرين الهنود سمة السفر ويتم استحصال الأجور المقررة رسميا".

وأشار، إلى أن" جميع المتقدمين من الدول أعلاه سيكونون عبر الشركات السياحية المسجلة عند هيئة السياحة العراقية"، مبينا، أنه" سيتم اعتماد لاصق سمة السفر الدينية".

ولفت، إلى أن" الزائرين من لبنان سيمنحون سمة السفر مجانا وعبر سفارتنا في بيروت".

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