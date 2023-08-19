النزاهة توقع بمسؤول القانونيَّة في فوج الأنبار الأول متلبساً باقتراف جريمة الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن الإيقاع بمسؤول في فوج الأنبار الأول متلبساً بالجرم المشهود، أثناء تسلمه الرشوة من أحد الموقوفين.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها وفق مذكرة قضائيَّة، بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار معلومات تفيد بتعرض أحد الموقوفين في موقف سريَّة انضباط شرطة الأنبار لمساومة؛ لقاء مساعدته في غلق مجلس تحقيقي مشكل بحقه، وتسليمه أماناته المتمثلة بمسدس مع هويَّة عسكريَّة ومحفظته الخاصة.

وأشارت الدائرة إلى تأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار؛ للتحري عن صحة المعلومات، وبعد التوصل إلى صحة ما ورد في الشكوى، هرع الفريق إلى موقف سريَّة انضباط شرطة الأنبار، حيث قام بنصب كمين محكم للمتهمين، مؤكدة تمكن الفريق من الإيقاع بمسؤول القانونيَّة في فوج الأنبار الأول متلبساً باقتراف جريمة الرشوة.

ونوهت الى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).