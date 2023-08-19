القبض على متهمين قاما بوضع قنبلة يدوية في عجلة مدير احدى المستشفيات في النجف

القت مفارز وكالة الاستخبارت في النجف الاشرف القبض على متهمين قاما بوضع قنبلة يدوية في عجلة مدير احدى المستشفيات اضافة الى تهديدهم خمسة موظفين .

وذكر بيان للوكالة ان مفارز وكالة الاستخبارات تلقت معلومات مفادها قيام شخصين بتهديد مدير احدى المستشفيات في محافظة النجف الاشرف وذلك من خلال وضعهم قنبله يدوية على الزجاج الأمامي لعجلته الخاصة بالإضافة الى تهديد حياة خمسة موظفين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة الاشخاص المطلوبين وبعد جمع المعلومات واكمال بقية التحريات وبكمين محكم تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة النجف الاشرف من القاء القبض على الجناة .

واضاف انه لدى التحقيق معهما ومواجهتما بالادلة اعترفا صراحة بقيامهما بتلك الافعال ، حيث دونت اقوالهما واحيلا الى الجهات المعنية لاكمال التحقيق معهما استعداد لتقديمهم الى العداله .

واهابت وكالة الاستخبارات بالمواطنين بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144