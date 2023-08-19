وزير الخارجية: العراق يؤكد مواصلة جهوده لمكافحة الإرهاب في العالم

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق يواصل جهوده لمكافحة الإرهاب في العالم.

وقال حسين في كلمة له خلال حفل إحياء الذكرى العشرين لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق إن "جرائم الإرهاب التي تهدف الى نشر الخوف لن تسود أبداً، وأن العراق يؤكد مواصلة جهوده لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم"، لافتاً الى أنه "يجدد التزام العراق في دعم جميع الإجراءات التي تخفف من ضحايا الأزمات الإنسانية".

وأضاف أن "ذكرى استهداف مقر الأمم المتحدة في العراق يعد من أكثر الأيام التي شهدت حوادث مأساوية في تاريخ العراق، لأنه أودى بحياة العديد من أعضاء الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو مع زملائه"، مشيراً الى أن "هذه الحادثة أظهرت تضامن الأمم المتحدة ودول العالم مع العراق".