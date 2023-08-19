اوامر قبض بحق المتجاوزين على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن صدور أوامر قبض بحق المتجاوزين على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية

وقالت الوزارة في بيان، انه "تأكيداً لنهج رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز الاستقرار الامني والسلم المجتمعي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة العامة، كونها تمثل أهم مرتكزات المنهاج الحكومي، بناء على ما جرى تداوله من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مناشدات لهؤلاء المواطنين حول الاستيلاء على أراضيهم وتجريفها في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد".

وأضافت: "أمر رئيس مجلس الوزراء مساء يوم 13 آب 2023 بتشكيل لجنة تحقيقية في وزارة الداخلية ، وبإشراف ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باشرت اللجنة أعمالها التحقيقية على الفور صباح يوم 14 آب 2023 ، وتوجهت إلى المنطقة المشار اليها والتقت اللجنة المواطنين الذين وقع عليهم الضرر وقامت بتدوين إفاداتهم ، وأكملت اللجنة أعمالها، وأصدرت توصياتها خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة الى انه "خلصت التوصيات إلى مفاتحة المحكمة المركزية في الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر أخرى لإزالة التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي وتوجيه القطعة العسكرية الماسكة للأرض وبلدية الكرادة بمنع تجريف الأراضي".

واوضحت: "بتاريخ 16 آب 2023، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تنفيذ التوصيات، وأمر سيادته بتنفيذ أمر القبض ضد مرتكبي هذه المخالفات القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت الوزارة، ان "الإجراءات الحكومية المتواصلة بهذا الصدد جاءت منسجمة مع توجيهات المرجع الأعلى سماحة علي السيستاني، خلال لقائه اليوم السبت بالمواطنين المتضررين، وهي تأتي تاكيدا واسنادا لرؤى الحكومة في رفع الحيف عن المواطنين وملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد المواطنين لغايات ومصالح خاصة".