رئيس الجمهورية : نجاحنا في حفظ كرامة المرأة هو حفاظ على المجتمع

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد انه لا يجوز بأي حال تبرير العنف ضد المرأة ، مبينا :" ان القانون مسؤول عن ردع هذا العنف وكذلك التثقيف المجتمعي".
وقال رشيد في كلمة بمؤتمر اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة :" ان تاريخنا يحفظ لكثير من النساء العظيمات ادوارهن في حفظ التماسك المجتمعي وبناء الاسرة والمجتمع".
واضاف :" لا فضل لأحد على المرأة فنجاحنا في حفظ كرامتها هو حفاظ للمجتمع ".
وتابع :" ان النجاح في هذه المهمة النبيلة هو نجاح للرجل والمرأة ونجاح لتماسك الاسرة وهو نجاح للمجتمع".
واوضح رشيد::" ان العنف يزداد ضراوة في ظل الحروب، ونرى بين الحين والآخر حالات لا انسانية من العنف التي ضحاياها في الغالب من النساء والاطفال".
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