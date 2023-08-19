رئيس الجمهورية : نجاحنا في حفظ كرامة المرأة هو حفاظ على المجتمع

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد انه لا يجوز بأي حال تبرير العنف ضد المرأة ، مبينا :" ان القانون مسؤول عن ردع هذا العنف وكذلك التثقيف المجتمعي".

وقال رشيد في كلمة بمؤتمر اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة :" ان تاريخنا يحفظ لكثير من النساء العظيمات ادوارهن في حفظ التماسك المجتمعي وبناء الاسرة والمجتمع".

واضاف :" لا فضل لأحد على المرأة فنجاحنا في حفظ كرامتها هو حفاظ للمجتمع ".

وتابع :" ان النجاح في هذه المهمة النبيلة هو نجاح للرجل والمرأة ونجاح لتماسك الاسرة وهو نجاح للمجتمع".

واوضح رشيد::" ان العنف يزداد ضراوة في ظل الحروب، ونرى بين الحين والآخر حالات لا انسانية من العنف التي ضحاياها في الغالب من النساء والاطفال".