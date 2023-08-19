السوداني: دعم المرأة ورفع الحيف عنها بين اهم اولويات برنامجنا الحكومي

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان الدفاع عن المرأة امر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة ".

وقال السوداني في كلمة بمؤتمر اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة :"ان دعم المرأة ورفع الحيف عنها بين اهم اولويات برنامجنا الحكومي ، و تفتخر حكومتنا بان النساء يتصدين للمسؤولية وبينهن ثلاث وزيرات".

واضاف :" اطلقنا حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بعد شهر على تشكيل حكومتنا ".

وتابع :" في تاريخنا الاسلامي ، تمثل حادثة كربلاء وما ارتبط بها من تداعيات ، احد اهم الحوادث التي تركت اثارها حتى اليوم للمسلمين وجميع الانسانية "