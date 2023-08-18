الياسري: القطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء قطاع الاتصالات

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء قطاع الاتصالات وتطويره.

وقال بيان للوزارة إن" وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أكدت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الاتصالات المختلفة لما للشراكات الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص من أهمية بالغة في تطوير قطاع الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين ومواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيا الحديثة".

وأضاف البيان، أن" الياسري أجرت لقاءات مستمرة مع الشركات العالمية والمحلية المتعاقدة مع تشكيلات الوزارة المختلفة للاستماع إلى مشاكلها ومقترحاتها وتذليل الصعوبات التي تواجه المتعاقدين حولها من خلال متابعتها الشخصية المباشرة لجزئيات العمل اليومي وحلحلة المعوقات التي تواجهه".

وأشار، إلى أن" الياسري التقت أمس الخميس خلال جدول مقابلاتها اليومي عددا من الشركات المتعاقدة حول مشاريع مختلفة مثل شركة هواوي وشرك كراند وشركة دل وشركة أفق السماء وشركة أفق المدى وشركة هلال الرافدين وشركة موشن وشركة سرعة العراق وشركة مينا وشركات توزيع خدمة الإنترنت وقد كانت نتائج اللقاءات مثمرة متضمنة التوجيهات المناسبة لدفع عجلة إنجاز المشاريع وإيضاح خطط الوزارة ومشاريعها للقطاع الخاص والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم البناءة".

وتابع البيان، أن" الحاضرين عبروا عن دعمهم للوزارة وشكرهم لاهتمام الوزيرة الكبير بعملهم ومشاريعهم ومتابعتها الشخصية لمعوقات العمل وبإشرافها المباشر".

وختم البيان، أن" الياسري حددت يوم الخميس من كل أسبوع والأيام الأخرى عند الضرورة لمقابلة الشركات الراغبة بلقائها للاستماع لها وحل مشاكلها".