فرقة الرد السريع تطيح بمطلوب في صلاح الدين

أعلنت قيادة قوات الرد السريع عن اعتقال متهم، مطلوب للقضاء العراقي، وفق احكام المادة 4 إرهاب، في عملية أمنية نفذت بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت قيادة قوات الرد السريع في بيان لها اليوم أن " الفوج الرابع التابع للواء الثالث فرقة الرد السريع وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وقسم استخبارات الفرقة، وضمن قاطع المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخورماتو، نفذ عملية امنية تمكن خلالها من إلقاء ابلقبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 / إرهاب. "

وأوضحت، أن "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة للمتهم، في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين"، مؤكدا، مواصلة المهام الأمنية في مطاردة بقايا العصابات الإرهابية وتنفيذ الأوامر القضائية بحقهم".

وأشارت القيادة، الى "تسليم المتهم، الى جهة الطلب أصولياً، لينال جزاءه العادل وفق القانون"