الأخبار

السفير الإيراني في العراق: التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة "مقلقة"


وصف السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق، فوتوشي ماتسوموتو، التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة، بأنها "مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة".

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، رحب سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان في العراق، أثناء استعراضهما لآخر التطورات الإقليمية والدولية، بتزايد الدور الإقليمي للعراق.

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الايراني إلى طوكيو، قيم آل صادق العلاقات بين اليابان وإيران بانها آخذة في الاتساع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الياسري: القطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء قطاع الاتصالات
السوداني والمندلاوي يتفقان على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة
فرقة الرد السريع تطيح بمطلوب في صلاح الدين
السفير الإيراني في العراق: التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة "مقلقة"
الحشد الشعبي يعتقل أحد المطلوبين بتهمة الارهاب في نينوى
النزاهـة تكـشف تلاعـباً بقـرابـة ٨٠٠ تصريحـة كمركـية وضبط ١٥ متهماً في واسط
الصحاف ينفي مصادرة المدرسة العراقية في موسكو
صدور 5 مذكرات قبض بحق منفذي هجوم مسلح على شيخ عشيرة في ميسان
التربية تعلق على موعد بدء العام الدراسي الجديد
وزارة النفط تصدر توضيحا بشأن استعادة معدات مصفى بيجي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
فيسبوك