الإطار التنسيقي يبحث مساعي تشكيل الحكومة وإعادة عقد جلسات البرلمان

عقدت قوى الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث مساعي تشكيل الحكومة وإعادة عقد جلسات البرلمان بعد زيارة الأربعين.

وقال مصدر مطلع، أن “قوى الإطار التنسيقي عقدت، مساء اليوم الأحد، في منزل فالح الفياض اجتماعا وتم خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة عقد جلسات مجلس النواب ما بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين”.

وأضاف، “تم التأكيد خلال الاجتماع على فتح قنوات حوار وتواصل مع كافة الأطراف السياسية بهدف التوصل الى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة”.