عضو الإطار التنسيقي محمد الصيهود : ثلاث سيناريوهات امام المحكمة الاتحادية لعبور ازمة النتائج

بين عضو الاطار التنسيقي محمد الصيهود ، الاربعاء، إن الكرة الان في ملعب المحكمة الاتحادية وهي تمتلك ثلاث سيناريوهات لعبور ازمة نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال الصيهود في تصريح ل /المعلومة/، إن “السيناريو الاول هو إعادة العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات، والثاني هو إعادة الانتخابات التشريعية وهذا السيناريو ضعيف الان ، اما الثالث هو الغاء الانتخابات”.

وأشار الى أن” الاطار التنسيقي ينتظر الاجراءات التي ستتخذها المحكمة الاتحادية على ضوء الادلة والاثباتات التي قدمها الاطار لها بشكل مهني وهي ستنصف جميع الأطراف”.

وأضاف أن” الكرة الان في ملعب المحكمة الاتحادية وفي حال صادقت المحكمة على النتائج سيشكل مجلس النواب بعد 15 يوماً “.