لاجئون اكراد في بيلاروسيا : لن نعود الى العراق بسبب البطالة والفساد في كردستان

بين تقرير لموقع بيلتا البيلاروسي ان مجموعة من اللاجئين الاكراد على الحدود البيلاروسية عبروا عن عدم رغبتهم في العودة الى بلادهم وانتظار الممر الانساني الى المانيا.

وذكر التقرير ان ” اللاجئين مازالوا متجمعين لليوم الثاني والعشرين على الحدود ويعيشون في مرفق الإقامة المؤقتة في مركز النقل واللوجستيات بالقرب من نقطة تفتيش بروزغي الحدودية. من بينهم مواطن من كردستان يُدعى هالو ، الذي لا يفقد الأمل في الوصول إلى ألمانيا مع والديه وإخوته وأخواته وأقارب آخرين”.

وقال هالو ” “لدينا عائلة مكونة من 11 شخصًا ، ولن يعود أي منهم إلى العراق. إنها مسألة سلامتنا فلا يوجد عمل ولا مال في كردستان “، مضيفا ” تخرجت من الجامعة بشهادة في الجيولوجيا ولم احصل على اية وظيفة أريد أن أعمل”، مشددا على أن اللاجئين مستعدون للانتظار ، طالما كان ذلك ضروريا ، حتى يتم فتح الممر الإنساني والذهاب الى المانيا”.

واوضح اللاجىء بالقول أن “الشيء الوحيد الذي يخيفنا هو البرد القادم. ليس لدينا هذا النوع من الطقس في بلدنا. أنا ممتن لبيلاروسيا للمساعدة، فلدينا سقف فوق رؤوسنا ، وقد تم تزويدنا بالطعام”.

واشار التقرير الى انه ” يتم تزويد اللاجئين الذين يعيشون في مرفق الإقامة المؤقتة في مركز النقل والخدمات اللوجستية بالطعام ومياه الشرب، كما ان الفرق الطبية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقال هالو “تم نشر منزل متنقل في بنيا على الفور ، لذلك نحن في انتظار حل قضيتنا”.