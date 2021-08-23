السفير الاميركي السابق: القوى السنية تتلقى دعما ماليا من دول الجوار

كشف السفير الاميركي السابق لدى بغداد دوغلاس سيليمان ،الاثنين، عن تلقي القوى السياسية السنية مبالغ مالية من دول الجوار لدعمها في الانتخابات، مبينا ان الجماهير السنية لن تثق بممثليهم.

وقال سيليمان في حوار إن “بعض السيناريوهات التي شوهدت في 2018، سيتكرر للأسف. كان بعض المرشحين من أحد الأطراف في المناطق السنية مدعوماً من حكومة في الخارج، وكان مرشحون تابعون لطرف آخر مدعومين من حكومة أخرى “.

وأضاف، “انا لا أحب رؤية تدخل تركية في مناطق السنة، لأن ذلك سيؤدي عملياً إلى خلق شرخ في وحدة أصوات السنة. كما لا أحب أن تكون السياسة العراقية قائمة فقط على أسس مذهبية وطائفية، لكنها في الواقع قائمة على أسس التوزيع الجغرافي أيضاً”.

وأوضح سيليمان، أنه “في محافظات الأنبار، نينوى وصلاح الدين وحتى ديالى مثلاً، هناك صوت سياسي سني مستاء من القوى السياسية الحالية، وهذا يدفعهم للجوء إلى قوة خارجية من أجل أنفسهم ومن أجل رسالتهم، ونحن نرى أن هذه الفكرة خاطئة”.

وتابع “أعتقد أنه توجه خاطئ أن يتلقوا المال والدعم من دول خارجية، لكن هذا لا يعني أن ذلك لا يحدث. السؤال الحقيقي هو: هل تحاول تركيا الاستفادة من فهم الناس هذا لخروج الأميركيين؟”.