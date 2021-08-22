الخارجية النيابية: الحكومة غير جادة بالاستماع لصرخات المواطنين تجاه الاطماع التركية

أكدت الخارجية النيابية، الاحد، عدم جدية الحكومة بالاستماع لصرخات المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا.

وقال عضو اللجنة، عامر الفايز، في حديث صحفي ان” الاطماع التركية في العراق جغرافية اكثر من اي غاية أخرى وهي الهدف الأكثر رواجا لإعادة أمجاد الدولة العثمانية حسب مخططات السلطة التركية”.

وأضاف، ان” التواجد التركي في مناطق نينوى أثر كثيرا على حياة المواطنين من الفلاحين الا ان الحكومة لم تستمع لصرخاتهم المتكرر وتتعامل مع الملف بكل برود”.

واشار الى ان” تأثيرها المستقبلي لن يكون على مستوى نينوى فحسب بل سيكون على عموم العراق وسيولد مشاكل كبيرة جدا”.