سياسي إيزيدي يتهم حزب بارزاني بمساعدة تركيا بالقصف الأخير على سنجار

اتهم السياسي الإيزيدي فهد حامد الحزب الديمقراطي الكردستاني بمساعدة الجيش التركي بالقصف الأخير الذي استهدف سنجار.

وقال حامد في حديث صحفي إن “المعلومات التي اعطيت للجيش التركي عن مكان تواجد قادة الحشد الإيزيدي كانت دقيقة، ما أدى لاستشهاد أحمد القادة أثناء استهداف سيارته في السوق القديم بقضاء سنجار من قبل طائرة تركية”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي ساعد تركيا وأعطى جيشها معلومات ليقصفوا مواقع في سنجار، وهذه تعد خيانة كبرى يجب محاسبتهم عليها”.

وشنت الطائرات التركية سلسلة هجمات استهداف مواقع مختلفة في سنجار قبل يومين، أدت لاستشهاد مجموعة من الأشخاص، بينهم قيادي في الحشد.