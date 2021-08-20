الامن النيابية: تركيا انتهكت السيادة وهناك ثلاث مسارات لايقافها

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي ان تركيا انتهكت السيادة الوطنية، وهناك ثلاث مسارات لايقاف اعمالها.

وقال العزاوي في حديث صحفي ان “ما تقوم تركيا منذ سنوات في شمال البلاد هو انتهاك صارخ للسيادة الوطنية العراقية معتبرا القصف الجوي الذي يستهدف قرى ونزوح بعض الاهالي وقائع مؤلمة ينبغي ان يكون للحكومة ووزارة الخارجية دور في ايقافها”.

واضاف، ان “ثلاث مسارات امام الحكومة العراقية لايقاف التجاوزات التركية هي اللجوء الى المنظمات الدولية والامم المتحدة والدول الاسلامية من خلال النوافذ الدبلوماسية للضغط على انقرة لافتا الى ان العراق لايريد صراع مسلح على اراضيه ويدعو الى حل الاشكالات وفق مبدا الحوار”.

واشار الى ان “الانتهاكات التركية تسي للعلاقة بين بغداد وانقرة والتي يجب ان تكون حسن الجوار جوهرها مبينا ان القصف لايحل المشاكل ويجب ان تكون هناك اليات تضمن الاستقرار مؤكدا بانه يرفض وجود اي قوة اجنبية على ارض العراق سواء اكانت امريكية او تركية وهذا موقف موحد وثابت”.

وتشن القوات التركية عمليات قصف بين فترة واخرى تستهدف من خلال قرى في شمال البلاد ما يؤدي الى سقوط ضحايا”