الكشف عن مناطق تسلل “داعش” الارهابي في الانبار وتحذيرات من خطورة الموقف

كشف مصدر استخباراتي في محافظة الانبار، السبت، عن مناطق تسلل عناصر “ داعش” الاجرامي، محذرا من خطورة الموقف في حال عدم معالجة تداعيات وخطورة الموقف .

وقال المصدر ان ” المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا من صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار وصول الى مناطق صحراء نينوى غير مؤمنة بشكل كامل وسجلت في الآونة الاخيرة عمليات تسلل لعناصر داعش باتجاه تلك المناطق “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية لم تقوم بعمليات حفر خندق لحماية تلك المناطق كما هو في قضاء القائم الذي تم تأمين الشريط الحدودي مع سوريا بعد حفر خندق من قضاء الرمانة باتجاه المناطق الغربية المحاذية للشريط ولم يسجل اي خرق امني”.

وأوضح، أن “القوات الامنية احبطت العديد من محاولات التسلل من تلك المناطق التي يستغلها ارهابي التنظيم في عمليات التهريب ودخول الانتحاريين باتجاه المناطق الغربية كونها غير مؤمنة بشكل جيد، مؤكدا ان “القوات الامنية تعتزم خلال الفترة المقبلة انشاء خندق يؤمن المناطق الغربية مع سوريا وصولا الى محافظة الموصل لغلق كافة الثغرات التي يستغلها عناصر التنظيم الاجرامي “.