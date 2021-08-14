قيادي شبكي يتهم حزب بارزاني بافتعال المشاكل في سهل نينوى

اتهم القيادي في التحالف الشبكي عباس الأغا، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بافتعال المشاكل في مناطق سهل نينوى.

وقال الأغا في حديث صحفي إن “الحزب الديمقراطي وعبر وسائل إعلامه بات يشيع بأن داعش منتشر وسيعود لمناطقنا، وفي الحقيقة لاوجود لأي عودة للإرهاب إطلاقا”.

وأضاف أن “عودة الحزب الديمقراطي وفتح مقراته بهذا التوقيت في مناطق سهل نينوى، هي من آجل افتعال المشاكل فهم يعرفون بأنهم لن يحصلوا على أصوات الناخبين في مناطقنا أبدا، لذلك لجئوا لهذه الأساليب”.

وتضم مناطق سهل نينوى مكونات مختلفة من الشبك والمسيحيين والإيزيديين، ويؤكد قادة الحشد الشعبي وتحديدا لواء 30 على أن المنطقة آمنة ومستقرة.