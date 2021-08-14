سياسي: إصلاحات الحكومة مسرحية لا ترتقي لمستوى الحاجة

بين الخبير في الشأن السياسي، معن الساعدي، الاثنين، ان العراق مقبل على مرحلة صعبة في ظل الإجراءات الحكومية.

وقال الساعدي، في تصريح صحفي ان” الإجراءات الإصلاحية يجب ان يكون لها أصداء في الاعلام والصحف الرسمية من خلال مواقع الانشاءات ومراحل التطوير، الا في العراق ليس هناك اي مشاريع او إجراءات إصلاحية حقيقية الا في كتب ومخاطبات الحكومة ودوائرها”.

ولفت الى ان” هذا الأسلوب يشبه المسرحية “الصماء” التي لا يفهما الا اهل التخصص وبالتالي فان الحكومة تنتهج أسلوبا احتياليا في ادارة الدولة وتحاول نسف كل منجزات الحكومات السابقة بغية تصدر المشهد”.

واضاف، ان” الكتل التي تبحث عن أصوات انتخابية عليها الدعوة الى عقد جلسة لمحاسبة ومساءلة الحكومة بصفتها التشريعية والرقابية”.

وأشار الى ان” الانتخابات المقبلة ستكون مرحلة لي ذراع بين الحكومة الحالية والكتل الكبرى وصراع الدعم الأمريكي والقوى الوطنية”