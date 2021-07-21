بالصور.. الكاظمي يتجاهل عوائل شهداء مدينة الصدر ويلتقي بيوتيوبر في أول أيام العيد

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باليوتيوبر العراقي علي عادل في اول ايام عيد الاضحى، متجاهلاً عوائل شهداء تفجير مدينة الصدر.

وتداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، صور لقاء الكاظمي مع اليوتيوبر العراقي علي عادل صاحب مقولة (بايدن بليز هيلب مي)، في اول ايام عيد الاضحى، متجاهلاً عوائل شهداء تفجير مدينة الصدر الذي وقع مساء الاثنين في سوق الوحيلات.

وانتقد متابعون هذه الخطوة، مبينين أن حكومة الكاظمي تعد من الحكومات الشعبوية والفيسبوكية التي تهتم بالقضايا الجانبية وتتناسى القضايا المصيرية وهموم المواطنين.