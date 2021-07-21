بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري

كشف مصدر مطلع، تفاصيل وخطوات تفكيك خلية الصقور الاستخبارية بعد عزل رئيسها ابو علي البصري.

وقال المصدر "، إنه "بعد عزل رئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري من منصبه تم نقل مدراء الخلية في البصرة وبغداد وكربلاء واستبدالهم بضباط مطرودين سابقا، مع توقيف واهانة كل من مدراء الخلية في نينوى وصلاح الدين وكركوك".

وأضاف أنه "تم بعد ذلك سحب الكثير من عجلات الخلية وتوزيعها بين ضباط آخرين، فضلاً عن فصل الفرق التكتيكية في جمع المحافظات عن الخلية وإضعاف قدرتها على مداهمات مجاميع داعش الإرهابية، ومن ثم قطع أموال المصادر".