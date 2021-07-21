الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي : حكومة الكاظمي تستحق بجدارة لقب افشل حكومة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة


دعا الامين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي،، مجلس النواب الى استجواب الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي لأسباب عدة، فيما اتهم جهاز المخابرات العراقي بالتدخل في شؤون مفوضية الانتخابات.

وقال الخزعلي في لقاء تلفزيوني،  إن "جهاز المخابرات العراقي تم زجه بعمل المفوضية العليا للانتخابات من اجل تزوير نتائج الانتخابات، وللاسف الشديد تم تحويل مهامه المخابرات الى جمع المعلومات عن فصائل المقاومة والابتزاز السياسي، والشعب بدأ يفقد الثقة بجهاز الاستخبارات بسبب عدم دقته بنقل الاخبار".

واضاف "دعونا الشرفاء من مجلس النواب لاستجواب الحكومة ورئيسها، ولقد جمعنا العدد الكافي قانونيا لاستجواب الحكومة ونقف بقوة ضد تسويف هذا الملف"، مطالبا الكتل السياسية الرافضة لاستجواب الحكومة "مراجعة موقفها".

ووصف حكومة الكاظمي بأنها "تستحق بجدارة لقب الافشل في تاريخ الدولة العراقية الحديثة"، مشيرا الى ان "ملايين العراقيين يعانون من الغلاء والحكومة لم تضع اي حلول للازمة الاقتصادية".

واتهم الخزعلي امريكا بانها "تقف وراء تصاعد نشاط داعش في الفترة الاخيرة، ونحملها مسؤولية قتل ابناء شعبنا وسنرد على  جرائمها ونحذرها من استمرار قتل المدنيين"، مضيفا "لم نسمع ابدا بدور للاستخبارات الامريكية في مساعدة العراق باعتقال ارهابيي داعش".

ورأى أن السبب وراء استهداف مدينة الصدر هو "تواطؤ امني واستخباري من شخصيات معينة، وان تحميل القادة الامنيين المسؤولية من قبل الكاظمي هو ظلم كبير هدفه التغطية على المسؤولين الحقيقيين".

وتابع بالقول "نعلنها بصراحة اننا غير معنيين بمحاولة الخداع التي تريد اجراءها الادارة الامريكية تحت غطاء الحكومة"، لافتا الى ان "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية اعلنت سابقا ان الكاظمي اثبت عدم قدرته على مطالبة امريكا بسحب قواتها".

وتوقع الخزعلي ان "المفاوضات العراقية الامريكية ستصور على انها ناجحة وستوافق امريكا على طلب الحكومة بسحب قواتها"، واصفا المفاوضات بأنها "مفاوضات الضحك على الذقون".

وقال ان "الطيران الامريكي يحلق فوق مناطق لا وجود لداعش فيها بهدف التجسس، والقوات الامريكية تسيطر على الاجواء العراقية بحجة مشاركتها في قتال داعش".

واضاف "يقال ان هناك 3500 مقاتل امريكي في العراق وهذا الرقم لا حقيقة له، واجزم ان لا احد يعرف عدد القوات الامريكية في العراق"، متحديا "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع الدخول الى القواعد الامريكية او احصاء اعداد جنودها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي : حكومة الكاظمي تستحق بجدارة لقب افشل حكومة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة
تحرير فتاة مخطوفة واعتقال خاطفيها في بغداد
مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار في إقليم كوردستان
صحة الانبار توجه رسالة شديدة اللهجة بشأن خطورة كورونا
اندلاع حريق في شارع فلسطين
صحة كردستان تعلن موقفها الوبائي اليومي
الصحة: نتحدى اي شخص يأتي بدليل على ان لقاحات كورونا تسبب الوفاة
صافرات انذار السفارة الأمريكية تدوي وسط بغداد.. مصدر يوضح
صحة النجف تعلن موقفها الوبائي
الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في أحد الأسواق ببغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك