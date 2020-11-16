مهزلة جديدة يقوم بها الكاظمي : نقل موظفين من المخابرات إلى هيئة المنافذ الحدودية

في مهزلة جديدة يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ قرار يقضي بنقل موظفين من جهاز المخابرات الوطني الى هيئة المنافذ الحدودية .

فمن المفترض ان يقوم رجل المخابرات بكشف المخربين والارهابيين والمجرمين ياتي الكاظمي ليوزعهم على المنافذ الحدودية وكأن البلد خال من الارهاب والمجرمين ولا يوجد تهديد خارجي واصبح منتسبوا جهاز المخابرات لا عمل لهم فلذلك قام بتوظيفهم في المنافذ الحدودية

جاء خبر توظيفهم على لسان رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي الذي قال إنه شارك في "الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"،

مبيناً أن الأخير أشاد بدور وأداء الهيئة والإجراءات المتخذة من قبلها لإحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية".

وأضاف الوائلي: "وحصلت موافقة الكاظمي على تعزيز الموارد البشرية لهيئة المنافذ بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيأة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".

وتابع أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي"،

مشيراً إلى أن الكاظمي "وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".