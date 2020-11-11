مالية البرلمان تحذر الكاظمي من استخدام ملف الرواتب كورقة ضغط

حذر عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاربعاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي استخدام ملف أزمة الرواتب كورقة ضغط ضد القوى السياسية ومجلس النواب.

وقال ذيبان في تصريح صحفي إن “الحكومة تستخدم ملف الأزمة المالية والاقتصادية والزراعية وغيرها من الملفات الأخرى كورقة ضغط سياسية”.

وأضاف أن “موقف اللجنة المالية النيابية هو الموقف الثابت الذي يدعم تحسين رواتب الدرجات الدنيا وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال”،

مبينا أن “هناك مقترحات عدة قدمت إلى الحكومة وهو ادخار جزء من رواتب الدرجات العليا لحين تحسن الاوضاع المالية”.

وأشار ذيبان الى أن “الحكومة عن تفاقم معاناة الشعب العراقي وتعميق الأزمة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين”.