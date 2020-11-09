تحالف الحلبوسي: تهديدات الجبهة العراقية زوبعة إعلامية طمعا بكرسي الرئاسة

أكد تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين ، أن تهديدات الجبهة العراقية بإقالة الحلبوسي عبارة عن زوبعة إعلامية، مشيرا إلى أن الجبهة تحاول اسثمار كرسي الرئاسة لأغراض سياسية وانتخابية.

وقال نائب رئيس القوى العراقية رعد الدهلكي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن جمع تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب من منصبه حديث خالي من الفحوى”.

وأضاف الحلبوسي، أن “تحالف القوى منذ اللحظة الأولى كان يتطلع إلى تشكيل جبهة عراقية ترعى مصالح المناطق المحررة من خلال عودة النازحين وإيقاف العصابات والمكاتب الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الجبهة العراقية ارتأت اقالة الحلبوسي طمعا بكرسي الرئاسة الذي لا يقدم شيئا للنازحين والمفقودين”، معتبرا أن “عنوان الجبهة العراقية خالي من الفحوى ولا تمتلك اسباب مهنية للمضي في اقالة الحلبوسي”.