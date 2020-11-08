سياسي مستقل يكشف سيناريو ما بعد سحب الثقة عن الحلبوسي

كشف السياسي المستقل وائل الحازم، الاحد، عن السيناريو المحتمل ما بعد سحب الثقة عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال الحازم في حديث لـ السومرية نيوز، "قانونياً اذا نجحت عملية سحب الثقة عن رئيس البرلمان فستكون رئاسة مجلس النواب بيد النائب الاول حسن الكعبي وحينما واجهنا احد قادة الجبهة العراقية بذلك اجاب بأن هذا الامر ليس مهم وان اقالة الحلبوسي اهم".
وأضاف أن "الاخوة في الجبهة مهمتهم الاساسية هي الاطاحة بالحلبوسي حتى لو كلف ذلك خسارة المكون السني لمنصب رئاسة مجلس النواب".
وشهد منزل القيادي في الجبهة الوطنية النائب قاسم الفهداوي، قبل ايام، اجتماعاً تم الاتفاق فيه على المضي في جمع تواقيع 110 نائبا وفقا للقانون لتقديم طلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
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