مصدر مطلع .... انهاء تكليف خالد العبيدي جاء لاقالة الحلبوسي وتكليفه برئاسة البرلمان

افاد مصدر مطلع ان سبب انهاء تكليف خالد العبيدي من وكالة جهاز المخابرات وارجاعه الى البرلمان جاء تمهيدا لاستلام رئاسة البرلمان واقالة محمد الحلبوسي بعد الفضائح المتتالية للاخير من خلال انشاء كتلة برلمانية تدافع عنه داخل قبة البرلمان وكذلك فشله الذريع في ادارة الجلسات فضلا عن ضلوعه في مسالة انشاء الاقليم السني

مشيرا الى ان خالد العبيدي اتفق مع رئيس الجمهورية برهم صالح بعد ان التقى به وكذلك بموافقة وعلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بترك منصب وكالة جهاز المخابرات تحت ذريعة بلهاء وهي تجاوزه السن القانوني .

واضاف أن ذلك سيتبعه انضمام العبيدي الى الجبهة العراقية التي يرأسها أسامة النجيفي، ويرأس كتلتها البرلمانية احمد الجبوري (أبو مازن) تمهيدا لترشيحه الى رئاسة البرلمان بعد ارغام الحلبوسي على الاستقالة.