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قائممقام قضاء الرمادي يصف دعوات اقامة الاقليم السني بـ”البالونات الاعلامية” ويكشف قادتها


وصف قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الاربعاء، دعوات اقامة الاقليم السني بانها بالونات اعلامية تقودها اطراف مفلسة سياسيا ولا تجد اذن صاغية في الشارع الانباري .

وقال الجنابي في تصريح صحفي ان ” دعوات اقامة الاقليم السني لا تعد سوى قفشات وبالونات اعلامية غاية مطلقيها البروز الى الساحة السياسية لتحقيق مارب باتت معروفة لدى الجميع”،

مؤكدا ان “حكومة الانبار المحلية ترفض دعوات اقامة الاقليم السني وان جميع مواطني المحافظة يرفضون هذا المشروع والساعين لتحقيقه لا يمثلون تطلعات الشعب العراقي وهم من المفلسين سياسيا”.

واضاف اننا” نرفض تمرير مثل هكذا دعوات كونها تضعف الحكومة المحلية وان الغاية منها الحصول على مكاسب باتت معروفة لدى الجميع ولا تحمل في طياتها سوى تقسيم البلاد الى ثلاثة اقاليم طائفية”، مبينا ان” اطراف سياسية مفلسة وراء تحريك هذا المشروع الذي يمثل رفض كافة اطياف الشعب العراقي “.

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قائممقام قضاء الرمادي يصف دعوات اقامة الاقليم السني بـ”البالونات الاعلامية” ويكشف قادتها
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