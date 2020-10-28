النائب همام التميمي: قائد عمليات ديالى يتحمل مسؤولية جريمة “الخيلانية”

استنكر عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى همام التميمي، الأربعاء، الجريمة البشعة في منطقة الخيلانية بقضاء المقدادية، محملا قائد عمليات ديالى مسؤوليته بسبب تقاعسه عن اداء واجباته المكلف بها.

وقال التميمي في بيان إنه “يستنكر الجريمة البشعة التي ادت الى استشهاد احد شيوخ عشيرة بني كعب في ديالى وأربعة من افراد عائلته واصابةعدد من المدنيين الأبرياء”، مبينا ان “هذه الجريمة لا تختلف عن سابقاتها التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي بحق اهالي المقدادية”.

ودعا التميمي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى “متابعة الملف الامني في محافظة ديالى ومحاسبة المقصرين”، مشيرا الى ان “قائد عمليات ديالى تقاعس عن اداء واجباته المكلف بها وانشغل بامور ثانوية فيها غايات شخصية كالسيطرات والطرق”.

وأوضح أن “بعض مناطق محافظة ديالى غير مستقرة امنيا وسبق ان حذرنا من استغلالها وعلى الجهات الامنية سد تلك المناطق عسكريا وعدم السماح بخلايا داعش الارهابي من التمركز بها واعادة نشاطها لاستهداف المواطنين الأبرياء”.