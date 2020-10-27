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الجماعة الاسلامية: مطار اربيل محطة لدخول المطلوبين للقضاء والمواد المهربة


كشف القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، الثلاثاء، عن استخدام مطار اربيل لدخول الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي عبر مطار اربيل فضلا عن المواد المهربة، مبينا ان مطارات كردستان من أكثر المؤسسات التي يشوبها الفساد.

وقال عمر عضو برلمان الإقليم السابق في حديث صحفي إن “مطار أربيل يخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحديدا جناح رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجميع الإيرادات تذهب للحزب والعائلة الحاكمة”.

وأضاف أن “هنالك كميات كبيرة من البضائع التي تدخل مطار أربيل لاتخضع للتفتيش والسيطرة النوعية، وجميع أنواع المواد المهربة أو الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي تدخل عبر مطار أربيل”.

وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية ليس لها أي سيطرة على مطار أربيل أو مطار السليمانية، ولجان المراقبة التي ترسل للمطارات هي شكلية ولاسلطة لديها”.

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الجماعة الاسلامية: مطار اربيل محطة لدخول المطلوبين للقضاء والمواد المهربة
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