الجبهة التركمانية تتهم الكاظمي بابرام “صفقة مشبوهة” مع أربيل

وجه رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، السبت ، انتقادا شديدا حيال تجاهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهجري التركمان في سنجار ، متهما اياه بعقد صفقة “مشبوهة” مع اربيل.

وقال الصالحي في تصريح صحفي إن “الجبهة التركمانية تبدي استغرابها الشديد حيال تجاهل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبعة قرى تركمانية لازال سكانها مهجرين”.

وأضاف ان “اتفاق سنجار الاخير يشتبه به وجود صفقة سياسية أبرمت بين بغداد واربيل بعيدا عن أهالي سنجار والمكونات السياسية الأخرى”.

وتابع الصالحي، أن “اكثر من سبعة قرى تركمانية لازال سكانها مهجرين بين المحافظات المجاورة”، مستغربا من “تجاهل الكاظمي بعدم الاهتمام بعودة نازحي التركمان”.