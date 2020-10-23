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اللكاش: دعاوى قضائية ستصدر قريبا بحق سياسيين اسهموا بحرف التظاهرات


اكد النائب  السابق محمد اللكاش، ان دعاوى قضائية ستصدر قريبا بحق سياسيين وناشطين اسهموا بحرف مسار التظاهرات وخروجها عن سلميتها.

وقال اللكاش في تصريح صحفي، ان “هناك دعاوى قضائية ستطال بعض  السياسيين والمدونين والناشطين  وكذلك بعض النقابات والمؤسسات الاعلامية بسبب تحريضهم على تأجيج العنف الذي رافق التظاهرات”.

واضاف انه”سيتم الكشف عن الدور التخريبي لمخابرات بعض الدول الأجنبية والخليجية والتحقق مع بعض الشيوخ والشخصيات المحلية التي كان لها ارتباط مع هذه الأجهزة”.

وتابع ان “بعض الجهات الداخلية والخارجية عملت على تأجيج الوضع الداخلي في العراق عبر استغلال التظاهرات وحرف مسارها وخروجها عن سلميتها”.

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اللكاش: دعاوى قضائية ستصدر قريبا بحق سياسيين اسهموا بحرف التظاهرات
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