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محلل سياسي : : ارسال الحكومة لكردستان مبلغ 320 مليار شهريا يعد استفزازا للمحافظات الجنوبية


رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان حديث بعض اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية عن ارسال حكومة الكاظمي بشكل شهري مبلغ ٣٢٠ مليار دينار كرواتب لموظفي كردستان امرا مستفزا للمحافظات التي تعاني ويلات الفقر والحرمان في الوسط والجنوب.

وقال الباوي في حديث صحفي ان السلطة التشريعية من واجبها الوقوف على حقيقة هذه المعلومات وتبيان ما يجري للشعب وبنحو علني”.

واضاف ان “كردستان حصتها من الموازنة الاتحادية هي 17 % بما فيها رواتب ومخصصات موظفيها لكن الحكومات المتعاقبة تكفلت حتى بصرف رواتب قوات البيشمركة التي كان من المفترض ان تحتسب ضمن الحصة المقررة لكردستان او ان تاتمر بامرة وزارة الدفاع وليس حزب بارزاني اذا كانت رواتبها تصرف مركزيا”.

واستغرب الباوي سكوت نواب محافظات الوسط والجنوب عن المطالبة بحقوق مواطنيها الذين يعانون ويلات الفقر المدقع في حين انهم سياتون بعد شهور اليها للمطالبة بكسب ثقتها انتخابيا.

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