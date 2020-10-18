نجل زيباري مستشار فضائي في السفارة العراقية ببيروت

كشف الصحافي العراقي المقيم في لبنان امين ناصر، الاحد، عن قيام وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري بتعيين العشرات من اقاربه في مناصب دبلوماسية حساسة بضمنها تكليف ولده مستشارا للسفارة العراقية في بيروت بشكل فضائي.

وقال ناصر في منشور على صفحته بالفيسبوك ان “سفيرنا الاسبق في بيروت د. رعد الالوسي اشتكى اليّ من حجم الفضائيين لديه، وكيف انه عاجز عن معالجة تلك المعضلة، وان معظمهم ابناء واقرباء لمسؤولين سياسيين نافذين يديرون دفة السلطة في البلد خلال عام 2011 وحتى العام 2017 “.

واضاف انه “وابان تظاهرة لنا امام السفارة العراقية في بيروت، نطالب من خلالها الكشف عن اسماء هؤلاء الفضائيين، وفصل او ارجاع غير الكفوء منهم الى بغداد تبين ان من بين اهم تلك الاسماء هو نجل هوشيار زيباري والذي يشغل منصب مدير المكتب السياسي بعنوان مستشار بسفارتنا ببيروت، دون وجود له وهو فضائي “.

وتابع ان “المشكلة ان مجمل الموظفين الاخرين بمعظم السفارات والبعثات هم اما اخ او نسيب او ابن اخت وعم وخالة وعلى المقاس ولجميع الاحزاب ولهذا التقرب منهم او الحديث عنهم من التأوهات والمحرمات والممنوعات”.ا