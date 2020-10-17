زيباري يتراجع عن تصريحاته ويقول لقد خانني التعبير

تراجع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، السبت، عن تصريحاته الأخيرة ضد الحشد الشعبي، مؤكدا أن الحشد الشعبي قوة مجاهدة لا يمكن الإساءة لها.

وقال زيباري في تصريحات متلفزة “لم أهاجم الحشد الشعبي والبعض قولني ما لم أقل”، مبينا بالقول: “لقد خانني التعبير خلال لقائي في قناة الحرة”.

وأضاف أن “ الحشد الشعبي قوة مجاهدة ولا يمكن الاساءة له والاعتداء عل تضحياته”، مشيرا إلى أنه “تربطنا علاقات تاريخية بقيادات الحشد الشعبي والمناضلين منهم”.

واقدم محتجون غاضبون، اليوم السبت، على اضرام النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني وسط العاصمة بغداد بعد اقتحامه احتجاجا على تصريحات زيباري.