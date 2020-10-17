الأخبار

زيباري يتراجع عن تصريحاته ويقول لقد خانني التعبير


تراجع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، السبت، عن تصريحاته الأخيرة ضد الحشد الشعبي، مؤكدا أن الحشد الشعبي قوة مجاهدة لا يمكن الإساءة لها.

وقال زيباري في تصريحات متلفزة “لم أهاجم الحشد الشعبي والبعض قولني ما لم أقل”، مبينا بالقول: “لقد خانني التعبير خلال لقائي في قناة الحرة”.

وأضاف أن “ الحشد الشعبي قوة مجاهدة ولا يمكن الاساءة له والاعتداء عل تضحياته”، مشيرا إلى أنه “تربطنا علاقات تاريخية بقيادات الحشد الشعبي والمناضلين منهم”.

واقدم محتجون غاضبون، اليوم السبت، على اضرام النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني وسط العاصمة بغداد بعد اقتحامه احتجاجا على تصريحات زيباري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب إيزيدي: الاغتيالات الأخيرة في سنجار سياسية وهذا هدفها
القبض على متهم يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة في واسط
نائب يصف مضمون الورقة البيضاء ب”الإنشاء”
النزاهة: مخازن الشالچية تفتقر إلى شروط الصحة والنظافة ولا تصلح لخزن الموادِّ الغذائيَّة
زيباري يتراجع عن تصريحاته ويقول لقد خانني التعبير
الكشف عن حقيقة ما حدث امام المقر الكردستاني ببغداد
الحشد الشعبي: نرفض استخدام العنف والتخريب وندعو الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي
القبض على قيادي بارز بـ"داعش" الارهابي وثلاثة من معاونية في بغداد
أول فيديو لاقتحام مقر الحزب الديمقراطي في بغداد وتصاعد الدخان
المتظاهرون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك