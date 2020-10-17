المتظاهرون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

اقتحمت مجموعة من المتظاهرين، صباح السبت، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، احتجاجاً على التصريحات المسيئة للحشد الشعبي أدلى بها القيادي في الحزب ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري،

وقال مصدر صحفي إن عدداً من الأشخاص الذين تظاهروا صباح اليوم، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، أقدموا على اقتحامه على الرغم من تواجد قوات مكافحة الشغب.

ورفع المتظاهرون صوراً لقائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا بضربة جوية غادرة جبانة نفذتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد، في كانون الثاني الماضي.