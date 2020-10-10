دبلوماسي يكشف عن فشل خطة أميركية لاستهداف شخصيات عراقية “مهمة”

كشف الدبلوماسي الإيراني السابق امير موسوي، السبت، عن فشل خطة أميركية للاعتداء على مراكز وشخصيات عراقية مهمة ليلة امس الجمعة.

وقال موسوي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “التعزيزات العسكرية حول السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء امس الجمعة في بغداد كانت إجراءات إحترازية لحمايتها من أي ردة فعل لعمل أمريكي محتمل ضد مراكز وشخصيات عراقية مهمة”.

وأضاف موسوي، “لكن خطة الشيطان (تخربطت) بسبب إنكشاف أمرها من قبل رجال الله الساهرون على البلاد والعباد”.