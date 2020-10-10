امير الايزيديين تعليقا على اتفاق سنجار: البيشمركة ستسلمنا لداعش

رفض امير الايزيديين في العراق والعالم نائف بن داوود، السبت، الاتفاق بين بغداد واربيل بشان تسليم سنجار الى البيشمركة، محذرا من الأخيرة ستسلم الايزيديين بيد “ داعش”.

وقال بن داوود في حوار، إن “الاتفاق على إعادة البيشمركة الى قضاء سنجار مرفوض”، مبينا أن “ممثلي الايزيديين لم يشاركوا في صياغة اتفاق بغداد واربيل ولا نقبل تمثيل أي طرف من خارج سنجار للايزيديين”.

وتساءل بن داوود “لماذا تتم إعادة قوات البيشمركة الى سنجار بعدما تركتنا بيد داعش وان أي اتفاق يجب ان يكون بعلم اهالي سنجار ومن قاتل داعش دفاعا عنها”.

وكان النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي، السبت، الى الكشف عن خفايا الاتفاق مع حكومة كردستان بشأن الادارة المشتركة في قضاء سنجار، مبينا ان منطقة سهل نينوى غير مشمولة بالمادة 140 ولم يحصل أي تغيير ديمغرافي.