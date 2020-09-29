'كتائب حزب الله العراق' تكشف هوية منفذي جريمة الرضوانية

أكدت كتائب حزب الله في العراق ان جريمة قصف في قضاء الرضوانية تحمل بصمات الـ "سي آي أي" وأعوانهم وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه العملية ومثيلاتها.

وجاء في نص بيانها .. بسم الله الرحمٰن الرحيم

"يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علىٰ ما فعلتم نادمين"

صدق الله العلي العظيم

إن العملية الإجرامية التي أصابت أبناءنا في "الرضوانية" أمس تحمل بصمات ال "سي اي أي" وأعوانهم، وهناك أدلة علمية عديدة تدحض رواية المنبطحين وصبيان السفارات؛ ومنها مدى صاروخ الميني كاتيوشا، وحجمه، واثاره؛ فضلا عن احتمال الخطأ فيه...(نترك هذا الشأن للخبراء في هذا المجال).

ومن موقع المسؤولية الشرعية والأخلاقية نطالب بتشكيل لجنة مختصة مشتركة بين الحشد الشعبي ووزارة الداخلية تتولى التحقيق في هذه العملية ومثيلاتها، والتي تصيب العراقيين حصرا!!

إذا كان العقلاء في الحكومة العراقية يتبنون هذا الخيار أو اللجنة؛ فالمقاومة الإسلامية ستتعاون معهم إلى أبعد الحدود...

حفظ الله بلدنا وأهلنا من كل سوء...

ووفقا لبيان أصدرته العمليات المشتركة مساء امس فقد، استشهدت امرأتين و3 أطفال وأصيب طفلان آخران، جراء سقوط صاروخي "كاتيوشا" على منزلهم، في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد الدولي، وتسبب الصاروخان اللذان أطلقا من حي الجهاد غربي بغداد بتدمير المنزل بالكامل.