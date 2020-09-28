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شرطة كربلاء تحرر مختطفاً وتلقي القبض على خاطفيه بمدة قياسية


اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين تن تحرير مختطفا والقاء القبض على خاطفيه الخمسة خلال مدة قياسية.

وقالت القيادة في بيان بتوجيه من قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكن قسم مكافحة الإجرام من تحرير مختطف والقاء القبض على الخاطفين الخمسة خلال مدة قياسية لم تتجاوز ال 12 ساعة".

واوضحت أن "قسم مكافحة الإجرام استخبر عن وجود حادث خطف ووجه قائد شرطة كربلاء على الفور بتشكيل فريق عمل برئاسة العقيد هشام سامي الغانمي مدير مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان لكشف ملابسات الجريمة".

واضافت "بعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل وبعملية امنية متميزة ألقي القبض على الخاطفين متلبسين بالجرم المشهود وتم تحرير المختطف من داخل دارهم بعدما كانوا محتجزيه ومقيدي يديه وقدميه".

وأشارت الى ان "الخاطفين اعترفوا صراحة بعملية خطف المواطن بعدها قاموا بمساومة ذويه بمبلغ خمسين مليون دينار عراقي مقابل اطلاق سراحه عن طريق الاتصال بهم من خلال هاتف المختطف".

وتابعت، "صدقت اقوالهم قضائياً بالاعتراف بعد اعترافاتهم الابتدائية وتمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وستبقى عيون رجال الداخلية ضباطا ومنتسبين وعاملين فيها العيون الساهرة في سبيل راحة وامن المواطنين وكما عاهدوا الله والوطن والشعب حينما اقسموا على الذود والحفاظ على الارض والعرض والمال".

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