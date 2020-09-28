الطاقة النيابية تتهم جهات متنفذة (لم تسمها) بإبقاء العراق مستورداً للمشتقات النفطية

أكد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب محمود الزجراوي، بان بعض القوى المتنفذة تقف وراء استمرار استيراد العراق للمشتقات النفطية.

وقال الزجراوي ان "العراق بلد يمتلك طاقات وثروات نفطية كبيرة، ويمكنه تخصيص جزء من عائداته في تنمية قدراته في مجال تأمين المشتقات النفطية وخلال فترة وجيزة، وايقاف الاستيراد الذي يمثل هدرا كبيرا للاموال في ظل وجود الإمكانيات"، لافتا الى ان "العراق ينفق اكثر من ملياري دولار سنويا على الاستيراد".

واضاف الزجراوي، ان "منافع شخصية وضغطا من بعض القوى المتنفذة هي من تقف وراء استمرار استيراد العراق لبعض المشتقات النفطية منذ سنوات طويلة".

وتابع ان "الحلول موجودة وسهلة التطبيق، وهناك اكثر من مقترح في هذا الاتجاه من خلال تنمية وتسهيل عمل وأداء المصافي الحكومية (المتوقفة الان)، لانتاج المشتقات، وايضا السعي لزيادة انتاج الغاز وبذلك نؤمن حاجتنا من تلك الموارد دون اي استيراد".

واشار الزجراوي الى ان "النفط والكهرباء والتجارة تمثل وزارات تعاني من هدر كبير في الأموال"، داعيا الى "وضع خطة تنموية لخلق تغير جذري يبدأ في ايقاف هدر الاموال كون البدائل وتحقيق الاكتفاء ليس بالامر الصعب او المستحيل بل يمكن تحقيقه خلال فترة وجيزة".