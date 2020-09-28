المفوضية تكشف عدد الناخبين المسجلين بايومترياً

تؤكد مفوضية الانتخابات على اعتمادها مبدأ الشفافية في العمل لتنظيم الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية التي تعبر عن إرادة الناخب وتعد أساساً في بناء الثقة مع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية والمهتمين بالعملية الديمقراطية, ومن هذا المنطلق اعتادت المفوضية إطلاعهم على مستجدات العمل داخل أروقتها وبصورة مستمرة ودورية .

عليه حضرت الدكتورة رئيس الادارة الانتخابية والوفد الفني المرافق لها اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب لمناقشة عدد الدوائر الانتخابية وآلية توزيعها، وعملية اختيار الشركة الفاحصة للاجهزة الالكترونية التي تضمن نزاهة وعدالة أصوات الناخبين، ومناقشة سجل الناخبين وآلية تسجيل الناخبين بايومتريا مؤكدة خلال الاجتماع على تنظيم الانتخابات وفق معايير وشروط تعيد ثقة الناخب العراقي بالعملية الديمقراطية.

وتعمل مفوضية الانتخابات بجهود حثيثة ومستمرة وبما هو ممكن استعداداً للحدث الانتخابي المقبل رغم عدم توفر الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لعملها، حيث شرعت بأخذ خطوات جادة في نشاطاتها التي لا تعتمد على القانون الانتخابي والتخصيصات المالية, منها فتح مراكز التسجيل لاستئناف عملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين بايومتريا (15205648) ناخباً من مجمل عدد الناخبين الكلي البالغ (26642085) ناخبا كما وبلغ عدد البطاقات طويلة الامد البايومتريه المطبوعة (14446914) بطاقة تم توزيع (10979077) بطاقة منها.