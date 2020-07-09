مدير صحة الكرخ يعلن شفاء احسان دعدوش وثلاثة رياضيين من فايروس كورونا

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، الخميس، شفاء الفنان إحسان دعدوش وثلاثة رياضيين من فايروس كورونا.

وقال الحجامي في بيان "اليوم غادر مستشفى الكرخ العام بعد تعافيهم الفنان احسان دعدوش والكابتن بسام رؤوف والكابتن عامر زايد وهم بأتم الصحة والعافية و كذلك الكابتن جاسم الاسود".

يشار الى أن الفنان العراقي إحسان دعدوش أعلن، اليوم الخميس، انتصاره على فايروس كورونا بعد ظهور نتائج المسحة الثالثة التي أكدت عدم إصابته.